Trenta camionisti su 100 non sono vaccinati. 'Così si diffonderanno i disagi e forse nuove violenze?'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Trenta camionisti

La Stampa

"Il 30 per cento degli operatori dell'autotrasporto non è vaccinato. Sono in gran parte lavoratori stranieri, ma ci sono anche diversi italiani". Basta questo dato , sottolineato dal presidente di ...Il titolo a 30 all'oraNo Green Pass a 30 all'ora era stata la parola d'ordine.all'ora su strade e autostrade era la strategia, assediare la dittatura del Green Pass con i 30 ...Gli appelli lanciati sui social non hanno riscosso successo. Sulle strade siciliane, al netto dei problemi di sempre, non si registrano rallentamenti. «Sulla certificazione abbiamo dei dubbi, ma tutto ...Camionisti No Green Pass rallenteranno traffico merci su tutte le autostrade d’Italia, allarme per supermercati e distributori di carburanti che vedranno ridotte le forniture. Qualcosa del genere lo s ...