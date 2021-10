Tre giorni al Green Pass sul lavoro ma il caos regna sovrano (Di martedì 12 ottobre 2021) Chiarezza nell'applicazione del Green Pass all'interno del mondo aziendale. Questa la richiesta che diverse associazioni di categoria hanno fatto nelle scorse settimane al governo Draghi. Il problema evidenziato è la mancata mappatura normativa di tutti i settori. Ci sono infatti ancora alcune zone grigie che potrebbero rendere difficile l'applicazione del Green Pass a partire dal 15 ottobre. Tra chi ha alzato la voce c'è stato Assindustria Veneto centro che ha chiesto una riflessione sui tempi e le modalità di entrata in vigore del certificato verde, dato che non ci sono le condizioni materiali per riuscire ad adempiere all'obbligo. Sulla stessa linea di pensiero si è schierata anche l'Unione delle principali associazioni dell'autotrasporto italiano (Untras). In questo settore il problema principale ruota attorno alla ... Leggi su panorama (Di martedì 12 ottobre 2021) Chiarezza nell'applicazione delall'interno del mondo aziendale. Questa la richiesta che diverse associazioni di categoria hanno fatto nelle scorse settimane al governo Draghi. Il problema evidenziato è la mancata mappatura normativa di tutti i settori. Ci sono infatti ancora alcune zone grigie che potrebbero rendere difficile l'applicazione dela partire dal 15 ottobre. Tra chi ha alzato la voce c'è stato Assindustria Veneto centro che ha chiesto una riflessione sui tempi e le modalità di entrata in vigore del certificato verde, dato che non ci sono le condizioni materiali per riuscire ad adempiere all'obbligo. Sulla stessa linea di pensiero si è schierata anche l'Unione delle principali associazioni dell'autotrasporto italiano (Untras). In questo settore il problema principale ruota attorno alla ...

