Transizione verde, successo per i green bond europei. Ma Francia e altri 8 paesi puntano sul nucleare mentre Londra torna al carbone (Di martedì 12 ottobre 2021) La Commissione Ue ha emesso oggi il suo primo green bond a lungo termine per finanziare il programma Next Generation Eu che prevede un graduale passaggio alle energie rinnovabili e il raggiungimento della neutralità climatica (saldo zero tra Co2 emessa e “catturata”) entro il 2050. Il prestito obbligazionario collocato oggi ha una durata di 15 anni e un valore complessivo di 12 miliardi di euro. Il bond ha ricevuto ordini per 135 miliardi, una domanda oltre 10 volte l’offerta che ha consentito di collocare il rendimento del titolo allo 0,45% l’anno, lievemente sotto le attese. L’emissione è la prima di un programma di emissioni verdi che vale complessivamente 250 miliardi di euro entro il 2026. I proventi saranno destinati agli Stati membri per la spesa a favore dell’efficienza energetica, l’energia pulita e l’adattamento ai ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) La Commissione Ue ha emesso oggi il suo primoa lungo termine per finanziare il programma Next Generation Eu che prevede un graduale passaggio alle energie rinnovabili e il raggiungimento della neutralità climatica (saldo zero tra Co2 emessa e “catturata”) entro il 2050. Il prestito obbligazionario collocato oggi ha una durata di 15 anni e un valore complessivo di 12 miliardi di euro. Ilha ricevuto ordini per 135 miliardi, una domanda oltre 10 volte l’offerta che ha consentito di collocare il rendimento del titolo allo 0,45% l’anno, lievemente sotto le attese. L’emissione è la prima di un programma di emissioni verdi che vale complessivamente 250 miliardi di euro entro il 2026. I proventi saranno destinati agli Stati membri per la spesa a favore dell’efficienza energetica, l’energia pulita e l’adattamento ai ...

Advertising

fattoquotidiano : Transizione verde, successo per i green bond europei. Ma Francia e altri 8 paesi puntano sul nucleare mentre Londra… - soldiexpert : L'intero settore automobilistico punta sulla transizione verde. Ma le batterie sono la soluzione 'zero emissioni'?… - MoneyControlle1 : Transizione Verde: I Costi Dell’auto Elettrica Possiamo Permetterceli? di SoldiExpert SCF - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: I socialdemocratici tedeschi, che dovrebbero formare il prossimo governo, spingono per inserire il #gas naturale nella… - Confagricoltura : @masgiansanti: Vogliamo rafforzare un settore importante come quello del verde e riscoprire lo stare insieme all’ar… -