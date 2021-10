Traffico Roma del 12-10-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione sul raccordo coda in carreggiata interna tra Nomentana e Prenestina e in esterna tra Pontina e Tuscolana rallentamenti uscendo dalla città sul tratto Urbano della A24 da Viale Palmiro Togliatti è d’accordo sulla tangenziale code verso San Giovanni tra Corso di Francia e via Salaria e verso lo stadio Olimpico tra via Tiburtina e via Nomentana rallentamenti su via Flaminia tra corso di sai via di Grottarossa Verso il raccordo in città segnalati diversi incidenti in via attico in prossimità di via Appia Pignatelli lungo viale Marconi all’altezza di largo Bortolotti su via Casilina in prossimità via Dante e infine su via Cassia all’altezza del raccordo al via da oggi all’auditorium di via della Conciliazione la sedicesima edizione della festa del cinema dipreviste disciplina provvisoria di ...