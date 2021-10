Torino | Zaza e Belotti sono pronti | col Napoli ci saranno

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ilha recuperato. Colcie faranno rifiatare Sanabria Ilrecupera i pezzi pregiati del suo attacco. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, Simonee Andreaormaiper tornare a dare il loro apporto alla causa. Il primo ha pienamente recuperato, mentre il Gallo da sabato ha cominciato a darci con la corsa e la preparazione atletica. I due attaccanti dovrebbero esserci domenica allo stadio Maradona contro ilcon Juric che proverà a gestire le forze in avanti. Sanabria tornerà infatti dal Sudamerica venerdì con ben tre partite sul groppone. Ed è qui che serviranno, che non ...

Contro la migliore difesa del torneo il Toro ritrova i suoi centravanti: tre, come i gol subiti fin qui dal Napoli capolista. Simoneè ormai completamente a posto, Andrea Belotti ha cominciato sabato a darci dentro a pieno regime e ieri tirava il gruppo in allenamento: ha questa settimana davanti a sé per dimostrare di poter ...Andrea Belotti non sarà l'unico attaccante dela tornare in campo in occasione della gara contro il Napoli. Andrea Juric prepara la ... stiamo parlando di Simone. Ecco cosa riporta La Stampa ...Andrea Belotti e Simone Zaza mettono il Napoli nel mirino. I due attaccanti del Torino in questo inizio di stagione hanno potuto dare una mano parziale (o addirittura nulla) alla squadra granata e in ...Contro la migliore difesa (e capolista) della serie A il tecnico del Torino deve sfruttare tutte le risorse a disposizione. Anche perché Sanabria è sfinito e torna sabato dal Sudamerica ...