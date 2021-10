Torino, il candidato del centrodestra Damilano: “Proteste? Posizione decisa contro la violenza, ma non distogliere attenzione da elezioni” (Di martedì 12 ottobre 2021) “È una situazione particolarmente delicata, abbiamo visto che ci sono state difficoltà non solo sulla città di Torino, ma anche sulla città di Roma. Quindi presa di Posizione decisa, subito, senza se e senza ma contro ogni forma di violenza, questo va detto. Quello che però mi spiace è che non vorrei che tutti questi episodi, che certamente vanno condannati, in qualche modo possano distogliere l’attenzione da quelle che saranno le elezioni più importanti dal dopoguerra ad oggi. I sindaci dei prossimi cinque anni saranno veramente i protagonisti della ripresa e del rilancio del nostro Paese”. Così il candidato sindaco di Torino per il centrodestra, Paolo Damilano, commentando le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) “È una situazione particolarmente delicata, abbiamo visto che ci sono state difficoltà non solo sulla città di, ma anche sulla città di Roma. Quindi presa di, subito, senza se e senza maogni forma di, questo va detto. Quello che però mi spiace è che non vorrei che tutti questi episodi, che certamente vanno condannati, in qualche modo possanol’da quelle che saranno lepiù importanti dal dopoguerra ad oggi. I sindaci dei prossimi cinque anni saranno veramente i protagonisti della ripresa e del rilancio del nostro Paese”. Così ilsindaco diper il, Paolo, commentando le ...

