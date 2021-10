Tor Bella Monaca | tre arresti durante controlli antidroga

Leggi su romadailynews

(Di martedì 12 ottobre 2021) Roma – Nel corso di alcune attività, i Carabinieri della Stazione Roma Torhanno arrestato due persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Una terza persona, invece, è finita in manette per evasione. In particolare, in via dell’Archeologia i Carabinieri hanno arrestato un cittadino russo 31enne, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, notato, ieri sera, mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di una piazza di spaccio. I militari lo hanno sottoposto a perquisizione personale, trovandolo in possesso di ben 45 dosi cocaina per un peso di circa 15 grammi e di 28 dosi di eroina del peso di circa 10 grammi nonché della somma contante di 300 euro, provento dell’illecita attività. Sempre in serata, in via Barumini, i militari hanno arrestato un 31enne, originario della provincia di ...