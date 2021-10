Toni Santagata | chi era il figlio Francesco Saverio | morto a 50 anni

(Di martedì 12 ottobre 2021) La vita privata di , il ricordo dell’uomo scomparso. (Facebook)Sarà oggi ospite della trasmissione ‘Oggi è un altro giorno’ uno dei più noti e amati cantautori popolari italiani, ovvero. Il cantante 85enne, di Sant’Agata di Puglia, ha rivoluzionato il panorama musicale italiano, sdoganando e rivalutando il dialetto pugliese con brani come “La zita”, “Lu maritiello” e “Quant’è bello lu primm’ammore”. Nella sua vita, lo scorso anno, un grave dramma. Leggi anche –>, il celebre cantautore de Quant’è bello lu primm’ammore Il cantautore foggiano, infatti, ha perso il suo unicoMorese, nato dal matrimonio con la moglie, Giovanna Isola. Ildel cantautore aveva solo 50 ...

Giovanna Isola è la moglie di, al secolo Antonio Morese. I due si sono sposati nel 1968 e hanno avuto un figlio, Francesco Saverio . L'artista pugliese e la moglie hanno da poco festeggiato i 50 anni di matrimonio ..., il lutto per la morte di Francesco Saverio Morese Francesco Saverio Morese era il figlio di. Autore di trasmissioni televisive e di teatro, Francesco Saverio è morto ...Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi anche il cantautore Ton ...La vita privata di Toni Santagata, il dramma del figlio morto: “Mi ha lasciato troppo presto”, il ricordo del noto cantante. (Facebook) Sarà oggi ospite della trasmissione Og ...