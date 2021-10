Tlc: As Mediobanca, nei primi 6 mesi fatturato Telco mondiali +4,8%, Europa al palo (-0,5%) (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Nel primo semestre 2021 il fatturato aggregato dei 27 principali operatori mondiali ha invertito la rotta (+4,8% rispetto all'1H 2020) portandosi a 555,5 mld di euro, grazie soprattutto alla crescita dell'8,5% dell'Asia Pacifico (236,1 mld di euro) alimentata in particolar modo dalle società cinesi (+12,7%). E' quanto emerge dall'indagine annuale dall'Area Studi Mediobanca sui 27 maggiori Gruppi mondiali del settore delle telecomunicazioni, ciascuno con un giro d'affari superiore ai 10 mld di euro, negli anni 2016-2020 e nei primi sei mesi del 2021. Bene anche i player delle Americhe (in crescita del 4,5% a 168 mld di euro), con l'Europa ancora al palo (-0,5%) con un fatturato aggregato di 151,4 mld di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Nel primo semestre 2021 ilaggregato dei 27 principali operatoriha invertito la rotta (+4,8% rispetto all'1H 2020) portandosi a 555,5 mld di euro, grazie soprattutto alla crescita dell'8,5% dell'Asia Pacifico (236,1 mld di euro) alimentata in particolar modo dalle società cinesi (+12,7%). E' quanto emerge dall'indagine annuale dall'Area Studisui 27 maggiori Gruppidel settore delle telecomunicazioni, ciascuno con un giro d'affari superiore ai 10 mld di euro, negli anni 2016-2020 e neiseidel 2021. Bene anche i player delle Americhe (in crescita del 4,5% a 168 mld di euro), con l'ancora al(-0,5%) con unaggregato di 151,4 mld di ...

