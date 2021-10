Titanic: Leonardo DiCaprio improvvisò una delle battute più famose del film (Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo quanto riferito da Insider, durante le riprese di Titanic, Leonardo DiCaprio ha improvvisato una delle battute più famose della pellicola. Durante le riprese di Titanic, Leonardo DiCaprio improvvisò una delle battute più celebri della pellicola secondo quanto recentemente rivelato da Insider: la frase in questione è talmente famosa che per molti ormai è diventata un vero e proprio sinonimo della parola "nave" o "barca". Jack è un tipo molto scontroso nelle prime scene del film ma non appena vede la prua del Titanic la sua eccitazione si riversa tutta nella famosa frase: "Sono il re del mondo!". Queste parole non erano nel copione secondo quanto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 ottobre 2021) Secondo quanto riferito da Insider, durante le riprese diha improvvisato unapiùdella pellicola. Durante le riprese diunapiù celebri della pellicola secondo quanto recentemente rivelato da Insider: la frase in questione è talmente famosa che per molti ormai è diventata un vero e proprio sinonimo della parola "nave" o "barca". Jack è un tipo molto scontroso nelle prime scene delma non appena vede la prua della sua eccitazione si riversa tutta nella famosa frase: "Sono il re del mondo!". Queste parole non erano nel copione secondo quanto ...

Advertising

lunamalinconica : RT @voiddvale: La bellezza di Leonardo di caprio >> #Titanic - mia_esposit : RT @Alessan20380645: Stasera rivedrò per la 300esima volta #Titanic per ricordarmi il primo grande palo della mia vita: la storia mai nata… - iambubu_ : Leonardo la mia crush per sempre #Titanic - totallypetsch : RT @voiddvale: La bellezza di Leonardo di caprio >> #Titanic - aboutmaarta : Leonardo Di Caprio da giovane è la ragione per cui i miei standard sono così alti #Titanic -