Titanic, Leonardo DiCaprio: com’è oggi l’attore? Età, segno zodiacale, moglie, figli, film, foto ora, Instagram (Di martedì 12 ottobre 2021) Leonardo DiCaprio è uno dei più amati e apprezzati divi hollywoodiani. Attore fin da bambino, Leo è stato protagonista di moltissimi lungometraggi che l’hanno portato anche a vincere il premio più ambito di tutti: l’Oscar. La sua lunghissima carriera ha avuto il definitivo picco nel 1998 quando interpretò l’indimenticabile Jack nel kolossal di James Cameron... Leggi su donnapop (Di martedì 12 ottobre 2021)è uno dei più amati e apprezzati divi hollywoodiani. Attore fin da bambino, Leo è stato protagonista di moltissimi lungometraggi che l’hanno portato anche a vincere il premio più ambito di tutti: l’Oscar. La sua lunghissima carriera ha avuto il definitivo picco nel 1998 quando interpretò l’indimenticabile Jack nel kolossal di James Cameron...

Advertising

delenastydiak : RT @4UR064: è sempre un 'ti amo' e mai 'guardiamo il titanic e baciamoci ogni volta che leonardo è bono' - livinfordua : RT @4UR064: è sempre un 'ti amo' e mai 'guardiamo il titanic e baciamoci ogni volta che leonardo è bono' - vane___96 : RT @Vanepetrucci02: C'è chi ha una crush per Leonardo Di Caprio dai tempi del Titanic e chi mente.Chi staserà lo guarderà per l'800esima v… - Vanepetrucci02 : C'è chi ha una crush per Leonardo Di Caprio dai tempi del Titanic e chi mente.Chi staserà lo guarderà per l'800esi… - coeursben : RT @4UR064: è sempre un 'ti amo' e mai 'guardiamo il titanic e baciamoci ogni volta che leonardo è bono' -