The Telegraph - Nuovo scandalo: drogata e rinchiusa, ragazza sedicenne accusa Maradona (Di martedì 12 ottobre 2021) Non c'è pace per Diego Armando Maradona, anche dopo la morte. Il Pibe de Oro è ancora al centro di nuovi scandali che nascono e vengono fuori da diverso tempo. L'ultima, in ordine di tempo, l'ha lanciata il The Telegraph, denunciando addirittura uno scandalo di natura sessuale e di traffico di esseri umani, emerso durante delle indagini. Maradona The Telegraph: ragazza sedicenne contro Maradona, l'accusa Secondo quanto riferisce il The Telegraph, Diego Armando Maradona si sarebbe filmato a letto con una ragazza di 16 anni che ha accusato il Pibe de Oro di averla tenuta rinchiusa in un albergo, poi drogata e infine costretta a ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 12 ottobre 2021) Non c'è pace per Diego Armando, anche dopo la morte. Il Pibe de Oro è ancora al centro di nuovi scandali che nascono e vengono fuori da diverso tempo. L'ultima, in ordine di tempo, l'ha lanciata il The, denunciando addirittura unodi natura sessuale e di traffico di esseri umani, emerso durante delle indagini.Thecontro, l'Secondo quanto riferisce il The, Diego Armandosi sarebbe filmato a letto con unadi 16 anni che hato il Pibe de Oro di averla tenutain un albergo, poie infine costretta a ...

