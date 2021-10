Terza dose, Aifa: un evento avverso su 46mila somministrazioni (Di martedì 12 ottobre 2021) La somministrazione della Terza dose di vaccino anti-Covid, iniziata nel mese di settembre, ha prodotto “solo un sospetto evento avverso a fronte di circa 46.000 dosi somministrate”. Lo comunica l’Agenzia italiana del farmaco Aifa, nel nono Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19. 101mila sospetti eventi avversi su 84 mln dosi Secondo l’Agenzia, dall’avvio della vaccinazione anti-Covid in Italia, il 27 dicembre 2020, al 26 settembre scorso, per i quattro vaccini in uso, su un totale di 84.010.605 di dosi somministrate, sono state 101.110 le segnalazioni di sospetta reazione avversa al vaccino registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza, pari a 120 eventi segnalati ogni 100.000 dosi, di cui l’85,4% non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 12 ottobre 2021) La somministrazione delladi vaccino anti-Covid, iniziata nel mese di settembre, ha prodotto “solo un sospettoa fronte di circa 46.000 dosi somministrate”. Lo comunica l’Agenzia italiana del farmaco, nel nono Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini Covid-19. 101mila sospetti eventi avversi su 84 mln dosi Secondo l’Agenzia, dall’avvio della vaccinazione anti-Covid in Italia, il 27 dicembre 2020, al 26 settembre scorso, per i quattro vaccini in uso, su un totale di 84.010.605 di dosi somministrate, sono state 101.110 le segnalazioni di sospetta reazione avversa al vaccino registrate nella Rete nazionale di farmacovigilanza, pari a 120 eventi segnalati ogni 100.000 dosi, di cui l’85,4% non gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori ...

