Terremoto al largo di Creta | una cappella ridotta in macerie

Advertising

TgLa7 : #Terremoto 6.3 al largo dell'isola di Creta - laregione : Terremoto di magnitudo 6.3 al largo di Creta - Snoopy16466 : RT @TgLa7: #Terremoto 6.3 al largo dell'isola di Creta - mummy53690440 : GRECIA Terremoto a Creta, magnitudo 6.3: epicentro al largo delle coste dell'isola - Dome689 : RT @TgLa7: #Terremoto 6.3 al largo dell'isola di Creta -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto largo

Undi magnitudo Mwp 6.3 è avvenuto aldell'isola di Creta, in Grecia alle 11:24 ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 35.019 , 26.257 ad una profondità di 10 km . Il ...La cappella di Agios Nikolaos a Xerokampos, Creta, ridotta in macerie dopo che un potentedi magnitudo 6,3 ha colpito aldell'isola greca; secondo l'Osservatorio di Atene non ci sono state vittime. L'epicentro è stato in mare a 405 km a Sud - est di Atene e 24 km dalla ...Roma, 12 ott. (askanews) - La cappella di Agios Nikolaos a Xerokampos, Creta, ridotta in macerie dopo che un potente terremoto di magnitudo 6,3 ...Il terremoto di oggi a Creta è stato più forte di quello di Amatrice: ma i danni sono stati pochi. Ecco perché ...