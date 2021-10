Terremoto a Creta | magnitudo 6 3 | epicentro al largo delle coste dell' isola

(Di martedì 12 ottobre 2021) Fortedi6.3 a, secondo quanto riporta l'istituto di geodinamica'Osservatorio nazionale di Atene in Grecia. L'del sisma è stato...

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Creta

... ha avuto un epicentro a 22 chilometri a sud - est di Heraklion, la città principale die la ... ha detto all'emittente statale ERT che ildi oggi non ha avuto lo stesso epicentro di ...No danni o vittime. Una scossa di, con una magnitudo preliminare individuata a 6.3 della scala Richter, ha colpitoin Grecia. Lo riferisce l'Osservatorio nazionale dell'Istituto di geodinamica di Atene. L'epicentro del ...Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.3 è stata registrata questa mattina nell'isola di Creta. Secondo quanto riportato dall’istituto di geodinamica dell’Osservatorio nazionale di Atene, una po ...Forte terremoto di magnitudo 6.3 a Creta, secondo quanto riporta l'istituto di geodinamica dell'Osservatorio nazionale di Atene in Grecia. L'epicentro del sisma è ...