Terracina | proseguono i lavori per il ripristino della Pontina | ecco quando riaprirà

(Di martedì 12 ottobre 2021)– “per ildel piano viabile sulla strada statale 148 ‘’ in prossimità del km 96,200 aI, frazione di(Latina), dove lo scorso 5 ottobre si è verificato un cedimento del piano viabile a seguito delle forti piogge che hanno interessato la zona”. Lo comunica in una nota Anas. “Il tratto è stato interdetto al traffico e il personale Anas sta presidiando gli svincoli per la gestioneviabilità e le indicazioni sui percorsi alternativi. Il traffico in direzione sud viene deviato sulla strada Migliara 58 mentre il traffico diretto in direzione nord viene deviato sulla strada Migliara 56. Iper ilsaranno ultimati entro il prossimo 10 ...

i lavori per il ripristino del piano viabile sulla strada statale 148 "Pontina" in prossimità del km 96,200 a Pontina I, frazione di, dove lo scorso 5 ottobre si è verificato un ...... RICORDIAMO CHE SULLA SR657 SABINAI LAVORI DI MESSA IN SICURA DELLA SEDE STRADALE A ... RICORDIAMO INOLTRE CHE SULLA PONTINA, NEI PRESSI DI, A CAUSA DEL CEDIMENTO DEL MANTO STRADALE ...Proseguono da parte di Anas i lavori per il ripristino del piano viabile sulla strada statale 148 “Pontina” in prossimità del km 96,200 a Pontina I, nel territorio di Terracina, dove lo scorso 5 ottob ...Proseguono i lavori per il ripristino del piano viabile sulla strada statale 148 “Pontina” in prossimità del km 96,200 a Pontina I, frazione di Terracina (Latina), dove lo scorso 5 ottobre si è verifi ...