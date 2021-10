Tennis | Murray e il servizio da sotto | il pubblico lo attacca Chang venne osannato a Parigi contro Lendl

(Di martedì 12 ottobre 2021) C’èdada. L’altra sera, a Indian Wells, Andyha riproposto il gesto nel corso della partita con lo spagnolo Alcaraz. Ilnon ha gradito, né sugli spalti (ha rumoreggiato) né sui social. Lo ha considerato un gesto irridente, poco sportivo. Nel post-partita (vinta da), lo scozzese ha dovuto spiegare la sua scelta. «Sulla mia prima diAlcaraz rispondeva sempre molto lontano dalla linea di fondo. Dopo il primo set, ha ulteriormente arretrato la propria posizione sul mio. Era sempre più difficile per me ottenere punti diretti con la battuta. Allora mi son detto: perché non provare e vedere se magari riesco a farlo venire un po’ più avanti?». L’ace è servito anche a ...

Advertising

TennisWorldit : Andy Murray: “Io e Alexander Zverev non siamo migliori amici” - sportal_it : Ace 'da sotto', Andy Murray si difende dopo i fischi - andreastoolbox : Murray, ace 'da sotto' contro Alcaraz a Indian Wells. VIDEO | Sky Sport - sportli26181512 : Murray si difende dopo l'ace 'da sotto' contro Alcaraz a Indian Wells. VIDEO: Era stato fischiato dopo il punto nel… - SkySport : #Murray si difende dopo l'ace 'da sotto' contro #Alcaraz a #IndianWells. VIDEO #SkyTennis -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Murray

... per non perdere nemmeno un istante del torneo di: l'applicazione Sky Go " sempre riservata ...(il francese ha appena perso la finale di Sofia contro Sinner) e poi ovviamente Andy, che ...... 2021 Capolavoro di resilienza Uno che disa parecchio come Darren Cahill, ex giocatore e poi coach di Hewitt Agassi, Simona Halep e, per un periodo, dello stessoha definito la ...Lo scozzese ha spiazzato Alcaraz durante la partita giocata ad Indian Wells. L'ace 'da sotto' di Andy Murray è diventato uno dei principali argomenti di discussione al Masters 1000 di Indian Wells. Pe ...Il tennista Alexander Zverev ha parlato della sfida che lo aspetta contro l'ex N°1 al mondo Andy Murray all'ATP Masters 1000 di Indian Wells ...