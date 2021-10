**Tennis: Atp Indian Wells, Berrettini ko con Fritz, sfuma derby con Sinner agli ottavi** (Di martedì 12 ottobre 2021) Indian Wells, 12 ott. (Adnkronos) - sfuma il derby italiano agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Matteo Berrettini infatti è stato eliminato dallo statunitense Taylor Fritz, nel match valido per il terzo turno del torneo americano in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e e 21 minuti. Sarà quindi lo statunitense Fritz ad affrontare l'azzurro Jannik Sinner per un posto nei quarti di finale. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021), 12 ott. (Adnkronos) -ilitalianoottavi di finale del Masters 1000 di. Matteoinfatti è stato eliminato dallo statunitense Taylor, nel match valido per il terzo turno del torneo americano in due set con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e e 21 minuti. Sarà quindi lo statunitensead affrontare l'azzurro Jannikper un posto nei quarti di finale.

