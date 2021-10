Tempesta d' amore | anticipazioni 12 ottobre | un bacio inaspettato

(Di martedì 12 ottobre 2021) Vanessa Sonnbichler tornerà al centro della ribalta ad', come svelano ledi oggi, martedì 12. La ragazza, dopo l'intervento al menisco andato male a causa di un gravissimo errore commesso dalla luminare Olga Petrova in sala operatoria, ha potuto contare, durante la difficile convalescenza, sulla presenza e sul sostegno di Max Richter, il personal trainer del Fursthenof. Vanessa, giorno dopo giorno, ha però capito di essersi innamorata del ragazzo, ma si è anche resa conto che lui non ha alcuna intenzione di iniziare una storia seria e duratura essendo un incallito latin lover. I due hanno avuto un duro scontro proprio perché Max ha fatto delle pesanti avances alla Sonnbichler e lei ha reagito molto male prendendo le distanze dal giovane. In seguito, Vanessa è tornata sui propri ...

