Tale e Quale Show Polonia celebra la musica italiana con Carrà | Ferro | Maneskin e Celentano

(Di martedì 12 ottobre 2021)è un successo in tutto il mondo e nella versione polacca (dal titolo Twoja Twarz Brzmi Znajomo) questa settimana gli otto vip in gara hannoto lavestendo i panni delle nostre celebrità. Un vero successo (ottime le pronunce e le esibizioni, buoni i costumi) che hanno visto scendere in pista artisti del calibro di Raffaella, Adrianoe Tiziano, ma anche Eros Ramazzotti, Damiano dei, Angela dei Ricchi e Poveri e Francesco Napoli, celebre per la hit Marina del 1960. A vincere la puntata è stato Chris Cugowski (nei panni di Damiano), ma da segnalare anche la bravura delle ragazze Kasia Laska, Klara Williams e Basia Kurdej che hanno interpretato tre ...

