(Di martedì 12 ottobre 2021) Chris Cugowski, è lui l’eroe del giorno. Figlio del cantante Krzysztof Cugowski, sta facendo letteralmente impazzire il web con ildella sua interpretazione didei, a Twoja Twarz Brzmi Znajomo ovvero la versionedi. La sua Zitti e Buoni ha convinto tutti ed ha trionfato durante l’ultima puntata del programma andata in onda l’8 ottobre scorso. Il 22enne, che ha studiato recitazione all’Università di Winchester, ha festeggiato sui social: “Sapevo che questi 3 anni di studio dell’italiano alle medie sarebbero stati utili. Finora questa è la mia performance più impegnativa in questo. Volevo davvero trasmettere l’atmosfera che i Måneskin creano durante le loro esibizioni e spero che almeno in una certa ...

fattoquotidiano : “Mina ha visto Stefania Orlando che la imitava a Tale e Quale Show e ha scritto a Malgioglio: ‘Non male la ragazzin… - IlContiAndrea : Ma che bravo! Tale e quale #Damiano - taleequaleshow : L'imitazione che ha portato alla vittoria @pierpaolopretel! Vi è piaciuta? Guardala su RaiPlay ??… - FQMagazineit : Tale e Quale Show, Damiano dei Maneskin e l’incredibile imitazione nell’edizione polacca: il video da non perdere - Gina35415084 : RT @demag0gica: ma il tale e quale show polacco in cui hanno imitato damiano urlo -

