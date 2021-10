(Di martedì 12 ottobre 2021) I tempi sono cambiati. Tanto la Marvel quanto la DC, infatti, si sono aperte verso una maggiore inclusività, inserendo personaggi LGBTQ+ all’interno delle proprie pellicole. Se in Eternals, per la regia di Chloé Zhao (film appartenente al MCU), sarà presente la prima famiglia omogenitoriale, allo stesso modo anche la DC ha scelto di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

HuffPostItalia : Svolta arcobaleno: Superman diventa bisessuale - zazoomblog : Superman svolta storica nella DC Comics: il nuovo “Uomo d’acciaio” è bisessuale - #Superman #svolta #storica… - e_cavagna : RT @4everAnnina: Svolta arcobaleno ?????? : #Superman diventa bisessuale | L'HuffPost Comunque si vede che Robin è un po’ froufrou. Ps: d… - Mikepub1 : RT @4everAnnina: Svolta arcobaleno ?????? : #Superman diventa bisessuale | L'HuffPost Comunque si vede che Robin è un po’ froufrou. Ps: d… - LPincia : RT @4everAnnina: Svolta arcobaleno ?????? : #Superman diventa bisessuale | L'HuffPost Comunque si vede che Robin è un po’ froufrou. Ps: d… -

Ultime Notizie dalla rete : Superman svolta

Il povero Robin dovette subire anni di censura. Ora invece, da un estremo all'altro, lagay dei supereroi è più inflazionata che mai: ultimo caso, il figlio di Nembo kid Alla fine pure. Non l'intoccabile Clark Kent - oddio: qualche mese fa s'inventarono il lato Lgbt di ...Sono passati 80 anni da quando il primocompariva nelle edicole americane, frutto della fortunata collaborazione tra Jerry Siegel ... si prepara a una: una piccola "rivoluzione" che, ...A partire dal quinto numero della serie “DC Superman: Son of Kal-El”, Jon Kent (figlio di Clarl Kent e Lois Lane che he debuttato nel 2015, nella serie “Convergence”) rivelerà il suo amore per il rep ...Il povero Robin dovette subire anni di censura. Ora invece, da un estremo all'altro, la svolta gay dei supereroi è più inflazionata che mai: ultimo caso, il figlio di Nembo kid ...