Superman che bacia un uomo e la bisessualità sdoganata anche per gli eroi

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il giorno in cui negli Stati Uniti si festeggia il National Coming Out Day, la casa editrice Dc Comics ha annunciato la pubblicazione di un album in cuirivela la sua. O meglio, nel prossimo numero della serie: Son of Kal-El, il giovane Jon Kent, figlio deloriginale Clark Kent, si dichiarerà a Jay Nakamura, un giovane reporter. Jon Kent è un personaggio comparso per la prima volta nel luglio del 2015 con la serie Convergence:e ha transitato in varie serie della Dc Comics prima di aggiudicarsi un arco narrativo tutto dedicato a lui. Una storia in cui raccoglie l’eredità del padre, diventando così il nuovo. La storia è stata scritta da Tom Taylor, autore di fumetti classe 1978 che ha lavoratoalle saghe ...