SuperEnalotto | l’estrazione della sestina vincente del concorso del SuperEnalotto di oggi martedì 12 ottobre

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 12 ottobre 2021) Il mese di2021 continua in compagnia delle estrazioni del, il gioco con il Jackpot più alto d’Italia. Un’altra giornata in cercacombinazioneche posssa regalare il montepremi che ormai si posiziona a ben oltre i 93 milioni di euro. Seguidi12che arriva puntuale alle ore 20:00 e scopri i 6 numeri che compongono la combinazioneestratta quest’. Estrazioni: le novità introdotte a partire dall’1Il gioco delnon smette mai di stupire e come spesso accade è sempre alla ricerca di nuovi modalità ...