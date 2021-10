Su Canale 5 arriva La principessa Sissi: trama e curiosità sulla serie tv (Di martedì 12 ottobre 2021) Cartoni animati, film tv, documentari: la principessa Sissi è nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La storia della principessa è stata raccontata in una nuova serie tv, che sta per arrivare in Italia. Ad acquistare i diritti della serie Sissi, prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film e presentata in anteprima mondiale a Canneseries, è Mediaset. pochi giorni fa l’azienda ha annunciato questa bella novità per il palinsesto 2022 di Canale 5. Siamo abituati a vedere quasi tutte le estati, e non solo, uno dei film più belli che ha raccontato la storia della principessa Sissi. Una trilogia che da anni va in onda sui Canale Rai 1 ci racconta nel film degli ‘50 la vita e la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021) Cartoni animati, film tv, documentari: laè nel cuore di milioni di persone in tutto il mondo. La storia dellaè stata raccontata in una nuovatv, che sta perre in Italia. Ad acquistare i diritti della, prodotta dalla tv tedesca RTL con Beta Film e presentata in anteprima mondiale a Cannes, è Mediaset. pochi giorni fa l’azienda ha annunciato questa bella novità per il palinsesto 2022 di5. Siamo abituati a vedere quasi tutte le estati, e non solo, uno dei film più belli che ha raccontato la storia della. Una trilogia che da anni va in onda suiRai 1 ci racconta nel film degli ‘50 la vita e la ...

