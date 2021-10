Studentessa universitaria No Green Pass si rifiuta di uscire dall’aula: lezione sospesa (Di martedì 12 ottobre 2021) Caos all'università di Bologna dopo che una Studentessa, senza Green Pass, invitata ad uscire dall'aula si è rifiutata di farlo. lezione sospesa e compagni di corso visibilmente infastiditi per la situazione che si è creata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 12 ottobre 2021) Caos all'università di Bologna dopo che una, senza, invitata addall'aula si èta di farlo.e compagni di corso visibilmente infastiditi per la situazione che si è creata. L'articolo .

Advertising

xdaydrxms : RT @capulliarianna: Umanamente e come professionista della salute mentale, ex studentessa universitaria, le notizie dei giovani che si tolg… - ProDocente : Studentessa universitaria No Green Pass si rifiuta di uscire dall’aula: lezione sospesa - orizzontescuola : Studentessa universitaria No Green Pass si rifiuta di uscire dall’aula: lezione sospesa - itsmegreeneyess : RT @capulliarianna: Umanamente e come professionista della salute mentale, ex studentessa universitaria, le notizie dei giovani che si tolg… - onIytheline : RT @capulliarianna: Umanamente e come professionista della salute mentale, ex studentessa universitaria, le notizie dei giovani che si tolg… -