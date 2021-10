Storie Italiane, Carolina Marconi tra il tumore e un sogno per il futuro (Di martedì 12 ottobre 2021) Carolina Marconi, ex concorrente del Grande Fratello, si è trovata ad affrontare un periodo molto difficile. Come ha raccontato lei stessa al programma Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele, qualche mese fa ha scoperto di avere un tumore al seno. Da quel momento in poi è partito un lungo percorso verso la guarigione. “Io sto bene – afferma Carolina Marconi senza nascondere la propria commozione – ma voglio ricordare l’importanza dei controlli, soprattutto in questo mese di ottobre dedicato alla prevenzione del tumore al seno”. LEGGI ANCHE => Carolina Marconi, dopo il cancro l’appello: “Vi prego aiutatemi” Carolina Marconi ha raccontato di aver scoperto il ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 ottobre 2021), ex concorrente del Grande Fratello, si è trovata ad affrontare un periodo molto difficile. Come ha raccontato lei stessa al programma, condotto da Eleonora Daniele, qualche mese fa ha scoperto di avere unal seno. Da quel momento in poi è partito un lungo percorso verso la guarigione. “Io sto bene – affermasenza nascondere la propria commozione – ma voglio ricordare l’importanza dei controlli, soprattutto in questo mese di ottobre dedicato alla prevenzione delal seno”. LEGGI ANCHE =>, dopo il cancro l’appello: “Vi prego aiutatemi”ha raccontato di aver scoperto il ...

Advertising

SusannaLaBua : @GioStalteri @storie_italiane @vladiluxuria La madre dice che ha sempre detto la verità. Intanto certi comportament… - SusannaLaBua : @GioStalteri @storie_italiane @vladiluxuria Non ho mai capito perché il padre non abbia continuato anche dopo a cer… - SusannaLaBua : @storie_italiane @eleonoradaniele Ma il ragazzo(Alessandro) prima di andare via ha realmente litigato con la mamma? - eleonoradaniele : RT @Unf_Tweet: - filufilo : RT @Unf_Tweet: -