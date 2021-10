Storie Italiane, Carolina Marconi: “Diventerò madre a qualunque costo” (Di martedì 12 ottobre 2021) Una puntata emozionante quella di Storie Italiane, che ha visto come ospite Carolina Marconi. L’ex concorrente del Grande Fratello, nel salotto di Eleonora Daniele, ha avuto modo di parlare del suo duro percorso nella lotta contro il tumore al seno che sta combattendo ormai da qualche mese. Carolina Marconi, la lotta contro il cancro Carolina ha raccontato di aver scoperto il tumore mentre faceva una serie di esami per cercare di avere un figlio: “Mi è crollato il mondo addosso, sono stata tanto male, ma quando passi un momento così non sai di avere quella forza. Anche io me ne stupisco a volte della forza che mi è uscita. Tutte le donne che mi scrivono e hanno avuto un tumore mi hanno tranquillizzato e mi hanno dato coraggio. Io ho deciso di usare la mia pagina ... Leggi su dilei (Di martedì 12 ottobre 2021) Una puntata emozionante quella di, che ha visto come ospite. L’ex concorrente del Grande Fratello, nel salotto di Eleonora Daniele, ha avuto modo di parlare del suo duro percorso nella lotta contro il tumore al seno che sta combattendo ormai da qualche mese., la lotta contro il cancroha raccontato di aver scoperto il tumore mentre faceva una serie di esami per cercare di avere un figlio: “Mi è crollato il mondo addosso, sono stata tanto male, ma quando passi un momento così non sai di avere quella forza. Anche io me ne stupisco a volte della forza che mi è uscita. Tutte le donne che mi scrivono e hanno avuto un tumore mi hanno tranquillizzato e mi hanno dato coraggio. Io ho deciso di usare la mia pagina ...

