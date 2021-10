Stefano Cilio e il disco d' oro | un italiano alla conquista dell' Austria

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Adnkronos) - Si chiamae nel settore musicale è noto soprattutto come autore del libro “Mezzo Secolo di Ritornelli” e conduttore radiofonicoa classifica da lui ideata “Rit Parade”. In maggio è uscito il suo primo singolo “Glance”, una canzone a metà tra pop e dance che ha avuto un buon riscontro radiofonico in Italia, ma che soprattutto ha iniziato a fare bene all'estero., Finlandia, Grecia, Svizzera e Slovacchia sono solo alcuni degli Stati che hanno applaudito positivamente l'uscita di “Glance”, in particolar modo la versione cantata uscita in luglio. Negli scorsi giorni la canzone ha ottenuto un traguardo importante e spesso precluso agli artisti italiani, ovvero ild'oro all'estero. Infatti la federazione IFPI, ente che al pari di FIMI in ...