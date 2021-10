(Di martedì 12 ottobre 2021) Si chiamae nel settore musicale è noto soprattutto come autore del libro “Mezzo Secolo di Ritornelli” e conduttore radiofonico della classifica da lui ideata “Rit Parade”. In maggio è uscito il suo primo singolo “Glance”, una canzone a metà tra pop e dance che ha avuto un buon riscontro radiofonico in Italia, ma che soprattutto ha iniziato a fare bene all’estero. Austria, Finlandia, Grecia, Svizzera e Slovacchia sono solo alcuni degli Stati che hanno applaudito positivamente l’uscita di “Glance”, in particolar modo la versione cantata uscita in luglio. Negli scorsi giorni la canzone ha ottenuto un traguardo importante e spesso precluso agli artisti italiani, ovvero ilall’estero. Infatti la federazione IFPI Austria, ente che al pari di FIMI in Italia certifica le vendite di singoli e album ...

Stefano Cilio e il disco d'oro, un italiano alla conquista dell'Austria

Il traguardo con Glance, brano a metà tra pop e dance