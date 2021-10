Stadi Serie A, Vezzali: “Siamo ottimisti, presto al 100%. Tutto esaurito al derby? Vedremo” (Di martedì 12 ottobre 2021) Valentina Vezzali ha partecipato attivamente alla consegna dei Collari d’Oro a Milano, la massima onorificenza sportiva in territorio nostrano. Dopo l’importante evento, di risonanza nazionale, la sottosegretaria allo Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla capienza disponibile al pubblico delle strutture di Serie A. In conclusione del suo intervento chiarificatore, Vezzali ha lasciato una significativa speranza relativa al derby di Milano tra Milan e Inter: “Da aprile abbiamo fatto un ottimo percorso, ho accettato una grande responsabilità, tenendo conto del rischio ragionato di aprire al 25% per gli Europei. Da lì, c’è stato un percorso che ha portato la capienza al 75% all’aperto e 50% al chiuso. La situazione epidemiologica, insieme alle vaccinazioni, ci consente di essere ottimisti, abbiamo ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Valentinaha partecipato attivamente alla consegna dei Collari d’Oro a Milano, la massima onorificenza sportiva in territorio nostrano. Dopo l’importante evento, di risonanza nazionale, la sottosegretaria allo Sport ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla capienza disponibile al pubblico delle strutture diA. In conclusione del suo intervento chiarificatore,ha lasciato una significativa speranza relativa aldi Milano tra Milan e Inter: “Da aprile abbiamo fatto un ottimo percorso, ho accettato una grande responsabilità, tenendo conto del rischio ragionato di aprire al 25% per gli Europei. Da lì, c’è stato un percorso che ha portato la capienza al 75% all’aperto e 50% al chiuso. La situazione epidemiologica, insieme alle vaccinazioni, ci consente di essere, abbiamo ...

