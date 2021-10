Advertising

sportface2016 : +++Allarme per il campo dell'Olimpico, #ItaliaSvizzera potrebbe non giocarsi a #Roma: domani incontro tra la #Figc… - gualtierieurope : Ho accolto volentieri l’invito al @TFsalutesport, una manifestazione che unisce Salute, #Sport, Spettacolo e Solida… - sportface2016 : +++Sport e Salute, ufficiale: #ItaliaSvizzera si giocherà regolarmente allo stadio Olimpico di Roma+++#WCQ2022 - petrazzuolo : RT @napolimagazine: MONDIALI - Qualificazioni, Sport e Salute: Italia-Svizzera si gioca a Roma - apetrazzuolo : MONDIALI - Qualificazioni, Sport e Salute: Italia-Svizzera si gioca a Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Sport Salute

Lo spiega all'Adnkronos una fonte di, società che gestisce l'impianto, dopo il sopralluogo che si è svolto questa mattina con i funzionari della Figc. Lunedì è prevista l'apertura ...La partita tra e Svizzera del 12 novembre, valevole per le qualificazioni ai del 2022, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, come previsto. Decisivo è stato il sopralluogo di eche hanno dato il via libera e confermato la sede della gara. La Federcalcio nutriva qualche perplessità legata allo stato del prato della stadio Olimpico. Dalle ore 12 di lunedì 18 ...La partita tra Italia e Svizzera del 12 novembre, valevole per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, come previsto. Decisivo è ...Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Italia-Svizzera si gioca regolarmente allo stadio Olimpico di Roma". Lo spiega all'Adnkronos una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l'impianto, dopo il soprallu ...