Sport e Salute: al via domani incontri con Federazioni su attribuzione contributi (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Al via domani i tavoli tra i vertici di Sport e Salute e le Federazioni sull'attribuzione dei contributi pubblici. Gli incontri si svolgeranno presso la sede del sottosegretariato allo Sport alla presenza della sottosegretaria Valentina Vezzali. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Al viai tavoli tra i vertici die lesull'deipubblici. Glisi svolgeranno presso la sede del sottosegretariato alloalla presenza della sottosegretaria Valentina Vezzali.

Ultime Notizie dalla rete : Sport Salute Italia - Svizzera si gioca a Roma. Manto 'Olimpico' ok dopo sopralluogo Italia - Svizzera, gara di qualificazione ai mondiali di calcio, si giocherà come previsto allo stadio Olimpico di Roma". Lo annuncia all'ANSA una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l'impianto, dopo il sopralluogo effettuato oggi con i funzionari della Federcalcio. Italia - Svizzera si giocherà all'Olimpico di Roma e dalle ore 12 di lunedì 18 ...

Qualificazioni mondiali, Italia - Svizzera confermata a Roma: si gioca all'Olimpico Decisivo è stato il sopralluogo di Figc e Sport e Salute (società che gestisce l'impianto) che hanno dato il via libera e confermato la sede della gara, che si disputerà dunque allo stadio Olimpico ...

