Spezia, Verde: «Sarò sempre grato a Garcia. Pellegrini eccezionale» (Di martedì 12 ottobre 2021) L’attaccante dello Spezia Daniele Verde non dimentica la Roma e il suo passato nella Capitale Daniele Verde, attaccante dello Spezia, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del suo passato alla Roma. ROMA – «Mou ha puntato molto sui giovani e sta dando fiducia a prospetti interessanti, se la giocherà per i primi posti. I ricordi sono tanti: Sarò sempre grato a Garcia, gli devo tantissimo. Sa far giocare a calcio e sa come si gestisce il gruppo». RONALDO IL FENOMENO – «Non dimenticherò mai l’incontro con Ronaldo il Fenomeno al Valladolid. Un sogno, lo avevo visto solo in televisione e mai mi sarei aspettato di trovarlo da presidente, così come che esultasse a un mio gol. Ho toccato l’apice del mio sogno. Persone come lui ce ne sono poche: ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) L’attaccante delloDanielenon dimentica la Roma e il suo passato nella Capitale Daniele, attaccante dello, in una intervista al Corriere dello Sport ha parlato del suo passato alla Roma. ROMA – «Mou ha puntato molto sui giovani e sta dando fiducia a prospetti interessanti, se la giocherà per i primi posti. I ricordi sono tanti:, gli devo tantissimo. Sa far giocare a calcio e sa come si gestisce il gruppo». RONALDO IL FENOMENO – «Non dimenticherò mai l’incontro con Ronaldo il Fenomeno al Valladolid. Un sogno, lo avevo visto solo in televisione e mai mi sarei aspettato di trovarlo da presidente, così come che esultasse a un mio gol. Ho toccato l’apice del mio sogno. Persone come lui ce ne sono poche: ...

Advertising

Fantacalcio : Spezia, Verde: 'Mourinho se la giocherà per i primi posti. Su Pellegrini...' - HCE__ : RT @gippu1: Visto che si parla del gol di Mbappé e della 'giocata' di Eric Garcia, rilancio con questo gol di Verde convalidato in Spezia-F… - gippu1 : Visto che si parla del gol di Mbappé e della 'giocata' di Eric Garcia, rilancio con questo gol di Verde convalidato… - fantapiu3 : #Spezia: analisi e statistiche della squadra di Thiago Motta #fantacalcio #campionato #calciomercato… - NazioneLaSpezia : 'Un’oasi verde al posto dell’area blindata' L’appello al Comune sale da via Colombo -