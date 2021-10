Spezia - Salernitana | Thiago Motta contro Castori | chi perde rischia il posto

(Di martedì 12 ottobre 2021) Sdiretto per la salvezza allo stadio Picco: in ballo anche la permanenza dei due tecnici sulle rispettive ...

Scontro diretto per la salvezza allo stadio Picco: in ballo anche la permanenza dei due tecnici sulle rispettive ...LA- Losi prepara alla partita contro la, probabile snodo del campionato dei bianchi, con il problema della situazione infortunati. Mister Motta può guardare con fiducia al recupero di ...Scontro diretto per la salvezza allo stadio Picco: in ballo anche la permanenza dei due tecnici sulle rispettive panchine ...L'ex portiere della Roma, Antonio Mirante, sembrava ormai pronto a diventare un giocatore dello Spezia, se non fosse per qualche ripensamento del club ligure ...