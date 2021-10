Sperimentazione sugli animali, pubblicato il Decreto che promuove la ricerca con metodi alternativi (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal Governo arrivano forti segnali nella lotta contro la Sperimentazione sugli animali. Questo metodo di ricerca potrebbe presto essere sostituito da metodi alternativi che non prevedano sperimentazioni su animali vivi, grazie a un Decreto a lungo atteso dalle associazioni. Sperimentazione sugli animali e ricerca alternativa: cosa dice il Decreto Il Decreto, firmato dal Ministero della Salute, è contenuto nella Gazzetta Ufficiale n.233 del 29 settembre 2021 e prevede lo stanziamento di 1.600.000€ da destinare ai progetti che adoperano metodi sostitutivi alla Sperimentazione animale. Il Decreto, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Dal Governo arrivano forti segnali nella lotta contro la. Questo metodo dipotrebbe presto essere sostituito dache non prevedano sperimentazioni suvivi, grazie a una lungo atteso dalle associazioni.alternativa: cosa dice ilIl, firmato dal Ministero della Salute, è contenuto nella Gazzetta Ufficiale n.233 del 29 settembre 2021 e prevede lo stanziamento di 1.600.000€ da destinare ai progetti che adoperanosostitutivi allaanimale. Il, ...

