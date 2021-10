Speranza “Costruire l’Unione Europea della salute”

Leggi su ildenaro

(Di martedì 12 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Dobbiamoun sistema sanitario europeo capace di rispondere alle crisi sanitarie future. Hera dovrà lavorare per assicurare con efficienza e tempestività disponibilità a prezzi accessibili per vaccini e trattamenti terapeutici da parte degli stati membri. Un sistema che sostenga i paesi Ue per scorgere le minacce e fronteggiare le crisi sanitarie globali in maniera efficacee coordinata”. Lo ha detto il ministroRoberto, intervenuto in videoconferenza al meeting informale dei ministria Lubjana, in Slovenia.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.