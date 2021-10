Sparatoria nella notte, a Udine torna l'allarme sicurezza. 'Non solo la stazione, la situazione sta degenerando' (Di martedì 12 ottobre 2021) (Visited 189 times, 189 visits today) Ultime notizie: Una pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro, a Udine si guarda già al Natale Resta ferito dopo lo scontro fra tre auto, l'incidente a ... Leggi su friulioggi (Di martedì 12 ottobre 2021) (Visited 189 times, 189 visits today) Ultime notizie: Una pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro, asi guarda già al Natale Resta ferito dopo lo scontro fra tre auto, l'incidente a ...

Advertising

ilcjanpete1 : RT @Th3P3ck: #FVG Sparatoria nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 ottobre a #Udine, in zona Baldasseria abitazione crivellata da una mit… - Th3P3ck : #FVG Sparatoria nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 ottobre a #Udine, in zona Baldasseria abitazione crivellata… - TgrRaiFVG : Udine, raffiche di mitra nella notte contro una casetta E' accaduto in via Baldasseria: un uomo mascherato è sceso… - sailorjoonie__ : 'La mafia non esiste al Nord' e intanto nella mia città stamattina c'è stata una sparatoria a cielo aperto - siciliafeed : Una lite fra ragazze nella piazza di #Terrasini prima della #sparatoria: fermato un 20enne di #Carini - I DETTAGLI… -