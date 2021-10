Sondaggi politici elettorali: ultimi dati di SWG per La 7: tonfo Lega, male FDI (Di martedì 12 ottobre 2021) Tornano dopo lo stop forzato per le elezioni comunali i Sondaggi politici elettorali del tg di La 7, commissionati dal telegiornale di Mentana alla casa SWG. Questa settimana vediamo quali sono le indicazioni di voto a livello nazionale per tutti i partiti dopo la prima tornata elettorale delle amministrative. Il centrodestra sembra accusare il colpo, con la Lega che cala vistosamente, seguita anche da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Sondaggi politici elettorali, tutti i dati dei partiti dopo le elezioni comunali Il primo partito d’Italia resta FDI di Giorgia Meloni, ma rispetto all’ultima rilevazione SWG (del 13 settembre) perde uno 0,3% e ottiene il 20,7%. tonfo della Lega di Salvini che invece in ... Leggi su pensionipertutti (Di martedì 12 ottobre 2021) Tornano dopo lo stop forzato per le elezioni comunali idel tg di La 7, commissionati dal telegiornale di Mentana alla casa SWG. Questa settimana vediamo quali sono le indicazioni di voto a livello nazionale per tutti i partiti dopo la prima tornata elettorale delle amministrative. Il centrodestra sembra accusare il colpo, con lache cala vistosamente, seguita anche da Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni., tutti idei partiti dopo le elezioni comunali Il primo partito d’Italia resta FDI di Giorgia Meloni, ma rispetto all’ultima rilevazione SWG (del 13 settembre) perde uno 0,3% e ottiene il 20,7%.delladi Salvini che invece in ...

