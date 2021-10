Soluzioni Cruciverba del 12/10/21. Tutte le definizioni (Di martedì 12 ottobre 2021) Se siete alla ricerca delle Soluzioni dei Cruciverba vuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito potete trovare le Soluzioni dei Cruciverba del giorno 12/10/21: Agilita prontezza 7 lettere: Linneo: Celebre dipinto di matisse 9 lettere: Vucciria: Driver attore 14 lettere: Press manager: Fa una proverbiale fine 8 lettere: Ragnola: I pediatri con i pazienti più giovani 11 lettere: Gran mogol: Il pericoloso ripresentarsi di un epidemia 10 lettere: Lobotomia: La sceneggiatura di un film nel gergo cinematografico 6 lettere: Gable: Le originano le zagare 7 lettere: Banana: Lingua favella 9 ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 12 ottobre 2021) Se siete alla ricerca delledeivuoi dire che vi piacciono. Bravi! Continuate a coltivare questa passione e vi ritroverete con una mente ben allenata ed un cervello più giovane della media, senza contare che ridurrete anche il rischio di di contrarre l’Alzheimer! Ma probabilmente già lo sapevate ? Di seguito potete trovare ledeidel giorno 12/10/21: Agilita prontezza 7 lettere: Linneo: Celebre dipinto di matisse 9 lettere: Vucciria: Driver attore 14 lettere: Press manager: Fa una proverbiale fine 8 lettere: Ragnola: I pediatri con i pazienti più giovani 11 lettere: Gran mogol: Il pericoloso ripresentarsi di un epidemia 10 lettere: Lobotomia: La sceneggiatura di un film nel gergo cinematografico 6 lettere: Gable: Le originano le zagare 7 lettere: Banana: Lingua favella 9 ...

