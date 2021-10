Solo tre giorni al D-Day. Ma sul Green Pass soffiano venti di guerra. Le Regioni alla carica sui tamponi. Ecco le nuove regole in vigore da venerdì. Niente salario ma senza sospensione per chi non ha il certificato (Di martedì 12 ottobre 2021) Da una parte la piazza che non si arrende, con Forza Nuova che minaccia il caos (“la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con o senza di noi”, si legge in un comunicato della formazione neo fascista) e le chat di Telegram che pullulano di proclami bellicosi, dall’altra il governo che non intende fare Passi indietro sull’entrata in vigore dell’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati che scatterà venerdì prossimo. A tre giorni dal Green Pass day il clima è surriscaldato: il ministro Roberto Speranza non molla di un millimetro neanche sulla durata del tampone, respingendo al mittente le pressioni del leader della Lega Salvini e dei suoi governatori Zaia e Fedriga che avevano chiesto di allungare i tempi di validità dei test ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 12 ottobre 2021) Da una parte la piazza che non si arrende, con Forza Nuova che minaccia il caos (“la rivoluzione popolare non fermerà il suo cammino, con odi noi”, si legge in un comunicato della formazione neo fascista) e le chat di Telegram che pullulano di proclami bellicosi, dall’altra il governo che non intende farei indietro sull’entrata indell’obbligo della certificazione verde nei luoghi di lavoro pubblici e privati che scatteràprossimo. A tredalday il clima è surriscaldato: il ministro Roberto Speranza non molla di un millimetro neanche sulla durata del tampone, respingendo al mittente le pressioni del leader della Lega Salvini e dei suoi governatori Zaia e Fedriga che avevano chiesto di allungare i tempi di validità dei test ...

ilriformista : Le urne hanno detto chiaro questo: i tre partiti che fanno la fronda a #Draghi (due da dentro la coalizione,… - dariosci1 : RT @goldbergvariaz: Geometrie ipnotiche creano illusioni che ingannano e confondono l'occhio.L'acqua è 'mondo intermedio' dove si rifletton… - CiccioLupis : RT @sandro78486001: @la_zoth @PuniFra io penso che l'esperimento massoneria sia solo all'inizio, poi se la dividono in tre non lo so, intan… - LuigiIvanV : RT @LaNotiziaTweet: Solo tre giorni al D-Day. Ma sul #GreenPass soffiano venti di guerra. Le Regioni alla carica sui tamponi. Ecco le nuove… - ShakeItOff_Xx : @fel__ice Ma non c'è bisogno di essere un'esperta in estetica per vedere che utilizza tre chili di autoabbrozante,… -