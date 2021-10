Solo in versione 4G il prossimo Huawei Mate 50: siamo sicuri basterà? (Di martedì 12 ottobre 2021) Non è in discussione il Huawei Mate 50, che verrà sicuramente presentato, anche se probabilmente, come riportato da ‘gizchina.com‘, con a bordo il processore Snapdragon 898 di Qualcomm, che si ferma alla versione 4G. A margine della Huawei Full Connect Conference tenutasi lo scorso mese, i dirigenti del produttore cinese hanno fatto sapere che la sfida del 5G è assai difficile per quanto riguarda l’azienda, il tutto a causa del ban USA. Bisogna essere realisti e guardare alle reali possibilità dell’OEM, che, allo stato attuale delle cose, non può permettersi di lanciare una versione 5G del Huawei Mate 50. Il processore Snapdragon 898, dal canto suo, è stato realizzato con processo produttivo a 4nm di Samsung, ed è caratterizzato da una struttura a 3 cluster (1 core ... Leggi su optimagazine (Di martedì 12 ottobre 2021) Non è in discussione il50, che verrà sicuramente presentato, anche se probabilmente, come riportato da ‘gizchina.com‘, con a bordo il processore Snapdragon 898 di Qualcomm, che si ferma alla4G. A margine dellaFull Connect Conference tenutasi lo scorso mese, i dirigenti del produttore cinese hanno fatto sapere che la sfida del 5G è assai difficile per quanto riguarda l’azienda, il tutto a causa del ban USA. Bisogna essere realisti e guardare alle reali possibilità dell’OEM, che, allo stato attuale delle cose, non può permettersi di lanciare una5G del50. Il processore Snapdragon 898, dal canto suo, è stato realizzato con processo produttivo a 4nm di Samsung, ed è caratterizzato da una struttura a 3 cluster (1 core ...

