Sodexo | in 30 istituti avviati i cambiamenti per passare dalla mensa al ristorante scolastico sostenibile

(Di martedì 12 ottobre 2021) Non solo green pass e distanziamento per l’anno 2021/22. Ha preso il via in 30 strutture anche il progetto di, per aiutare le scuole a trasformare i refettori in ristoranti scolatici sostenibili. Un’iniziativa che ha ottenuto riconoscimenti all’European Business Awards for the Enviroment e che punta alla riqualificazione degli spazi e dei servizi in termini di sostenibilità, incluse la rinascita di aree dismesse che possono essere utili al servizio e dell’uso di verdure coltivate direttamente dalle scuole. I 30interessati (di cui 28 in Lombardia e 1 Friuli e 1 in Veneto) hanno già fatto partire interventi su misura per iniziare il loro percorso verso la sostenibilità,riduzione degli scarti del cibo al rispetto delle stagionalità dei menù, dal risparmio energetico alla diminuzione del consumo dell’acqua. ...

