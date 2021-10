Snowboard | i convocati dell’Italia per il raduno del Passo dello Stelvio | 21 azzurri al lavoro

(Di martedì 12 ottobre 2021) Loitaliano sarà alal: il DT Cesare Pisoni sarà coadiuvato per il cross dai tecnici Luca Pozzolini, Stefano Pozzolini, Riccardo Bagliani, Daniele Compagnoni e Claudio Fabbri e per l’alpino dagli allenatori Rudi Galli, Alessio Amorth, Jacopo Bardini e Matteo Artina. Da martedì 12 a sabato 16 ottobre alper il cross ci saranno dieci: Omar Visintin, Lorenzo Sommariva, Tommaso Leoni, Matteo Menconi, Filippo Ferrari, Michele Godino, Caterina Carpano, Michela Moioli, Sofia Belingheri e Francesca Gallina. Da martedì 12 a venerdì 15 ottobre saranno all’opera per l’alpino undici atleti: Aaron March, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, Gabriel Messner, Maurizio Bormolini, Elisa Caffont, Lucia ...

Advertising

OA_Sport : Tutti i nomi degli azzurri al lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard convocati

OA Sport

Come per il cross, anche per l'alpino si tratta di un allenamento congiunto tra la squadra di Coppa del Mondo e la squadra giovanile , deciso dal DT Cesare Pisoni. La squadra giovanile invece vedrà ...... dal 5 al 10 settembre, a Forni Avoltri; tra iAline Ollier (Sc Valdigne MB) e Federico ...Nazionale Giovani di, specialità Free snow, al lavoro, dal 5 all'8 settembre, a ...Lo snowboard italiano sarà al lavoro al Passo dello Stelvio: il DT Cesare Pisoni sarà coadiuvato per il cross dai tecnici Luca Pozzolini, Stefano Pozzolini, Riccardo Bagliani, Daniele Compagnoni e Cla ...Da martedì 12 e sino all'inizio della prossima settimana, Bertagna e compagni in pista sulle nevi svizzere. Nazionale di snowboard cross allo Stelvio con giovani ...