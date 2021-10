Sky non molla e torna all’assalto di Dazn-Tim (Di martedì 12 ottobre 2021) Sky scrive all’Antitrust: ecco perché serve un intervento contro Dazn Il Sole 24 Ore, pagina 32, di Andrea Biondi. Sky scrive all’Antitrust. E mettendo insieme episodi e questioni legati alla trasmissione della Serie A su Dazn, la media company di casa Comcast si spinge nella sostanza a mettere sul tavolo dell’Autorità la necessità di intervenire. Anche, se necessario, con la soluzione finale di una sublicenza dei diritti (in pancia a Dazn per il 2021-24). Lettera e parere legale sono stati spediti la scorsa settimana all’Agcm. Contattata, Sky non ha voluto rilasciare commenti. Ma, a quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, all’Authority è stato indirizzato un «supplemento informativo» in merito al procedimento aperto dalla stessa Autorità nei primi giorni di luglio e teso a verificare l’esistenza di un’intesa restrittiva della ... Leggi su tvzoom (Di martedì 12 ottobre 2021) Sky scrive all’Antitrust: ecco perché serve un intervento controIl Sole 24 Ore, pagina 32, di Andrea Biondi. Sky scrive all’Antitrust. E mettendo insieme episodi e questioni legati alla trasmissione della Serie A su, la media company di casa Comcast si spinge nella sostanza a mettere sul tavolo dell’Autorità la necessità di intervenire. Anche, se necessario, con la soluzione finale di una sublicenza dei diritti (in pancia aper il 2021-24). Lettera e parere legale sono stati spediti la scorsa settimana all’Agcm. Contattata, Sky non ha voluto rilasciare commenti. Ma, a quanto ricostruito dal Sole 24 Ore, all’Authority è stato indirizzato un «supplemento informativo» in merito al procedimento aperto dalla stessa Autorità nei primi giorni di luglio e teso a verificare l’esistenza di un’intesa restrittiva della ...

