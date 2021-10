Sirene dall’estero per il giovane bomber italiano | ecco di chi si tratta

Leggi su rompipallone

Lorenzo Lucca sta facendo impazzire tutti quanti, adesso su di lui sembra che ci siano interessi del Lipsia e del Southampton. Entrambi i club avrebbero inviato degli osservatori per vedere ildel Pisa in azione. Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa A riportarlo è Nicolò Schira attraverso un tweet: There are scouts of #Southampton and #Leipzig at U-Power Stadium of Monza to watch Italy-Sweden U21. They are looking the young italian striker Lorenzo #Lucca (born in 2000), who has scored his first goal with Azzurri. #transfers #SaintsFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) October 12, 2021 L'attaccante classe 2000, quindi, non sarebbe voluto solo in Italia. Diverse sono le squadre in Serie A che sarebbero interessate algiocatore, fra le quali il Milan e l'Inter.