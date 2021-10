Simona Ventura, la commovente rivelazione sul passato difficile – FOTO (Di martedì 12 ottobre 2021) Simona Ventura si è lasciata andare alla malinconia ed alla dolcezza, ricordando alcuni momenti del passato. Scopri cosa ha scritto e soprattutto la rivelazione riguardo alla sua infanzia. Simona Ventura si trova in un periodo particolarmente prolifico della sua carriera. Durante l’ultimo Festival di Venezia ha presentato la sua pellicola Le sette giornate di Bergamo. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 12 ottobre 2021)si è lasciata andare alla malinconia ed alla dolcezza, ricordando alcuni momenti del. Scopri cosa ha scritto e soprattutto lariguardo alla sua infanzia.si trova in un periodo particolarmente prolifico della sua carriera. Durante l’ultimo Festival di Venezia ha presentato la sua pellicola Le sette giornate di Bergamo. L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

BomprezziMarco : RT @danieledv79: Per fortuna Mattarella lo ha impedito. Non dimentichiamoci i personaggi famosi che facevano tweet a favore di Savona, come… - Giovann00341278 : RT @danieledv79: Per fortuna Mattarella lo ha impedito. Non dimentichiamoci i personaggi famosi che facevano tweet a favore di Savona, come… - Liliana03972440 : RT @rafcar2004: @biciofab La pescivendola della Ventura che osa parlare di Raffaella e sto falsone di Baudo che dice si vestiva come 20 ann… - PerutaAntonio : RT @danieledv79: Per fortuna Mattarella lo ha impedito. Non dimentichiamoci i personaggi famosi che facevano tweet a favore di Savona, come… - Lupogri89976236 : RT @danieledv79: Per fortuna Mattarella lo ha impedito. Non dimentichiamoci i personaggi famosi che facevano tweet a favore di Savona, come… -