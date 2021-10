Silvia all’Università senza il Green Pass “Sputi ed insulti dai miei compagni”

Leggi su leggilo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ilsta dividendo non solo i partiti ma anche le persone. E, talvolta, trasforma in luoghi di scontro anche luoghi deputati alla cultura. Ilsta dividendo in due il Paese: sostenitori e oppositori. Specialmente dopo l’obbligo ad essere muniti di patentino verde per tutti i lavoratori che entrerà in vigore L'articolo proviene da Leggilo.org.