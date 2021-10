“Siamo in dittatura”. Poi precisa: "Le mie idee sono liberali". Scoppia l’ennesimo caso Savona (Di martedì 12 ottobre 2021) Ogni volta che parla solleva un gran polverone. La Banca Popolare di Sondrio chiede un’opinione riservata a Paolo Savona. La risposta del presidente della Consob, però, viene pubblicata per errore sul sito del Comitato per l’Indipendenza della banca stessa. Nella missiva, Savona denuncia un clima da “dittatura”, che si manifesterebbe persino nelle vicissitudini che hanno coinvolto Bps. Già candidato a guidare il Ministero dell’Economia all’epoca del governo giallo-verde – il Conte primo – senza però ottenere il semaforo verde del Presidente Mattarella, Savona non è nuovo alla polemica. Oltre a ricorrenti critiche per le sue presunte posizioni euroscettiche, uno dei motivi per i quali non poté insediarsi in Via XX Settembre, Savona aveva già occupato, un paio di settimane fa, le prime pagine dei ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Ogni volta che parla solleva un gran polverone. La Banca Popolare di Sondrio chiede un’opinione riservata a Paolo. La risposta del presidente della Consob, però, viene pubblicata per errore sul sito del Comitato per l’Indipendenza della banca stessa. Nella missiva,denuncia un clima da “”, che si manifesterebbe persino nelle vicissitudini che hanno coinvolto Bps. Già candidato a guidare il Ministero dell’Economia all’epoca del governo giallo-verde – il Conte primo – senza però ottenere il semaforo verde del Presidente Mattarella,non è nuovo alla polemica. Oltre a ricorrenti critiche per le sue presunte posizioni euroscettiche, uno dei motivi per i quali non poté insediarsi in Via XX Settembre,aveva già occupato, un paio di settimane fa, le prime pagine dei ...

marattin : Ieri un magistrato, oggi il presidente Consob. Savona -il cui compito è difendere il mercato -dice che siamo in dit… - LaStampa : “Siamo in dittatura”, il messaggio di Savona che agita la Consob - pinomaester : @ForzaGiorgia2 Il non prendere le distanze su questo fatto, che ritengo gravissimo, da parte delle istituzioni sign… - ricordo_balconi : RT @LaStampa: “Siamo in dittatura”, il messaggio di Savona che agita la Consob - soloiopaolo : RT @ArmoniosiAccent: Siamo in piena dittatura e chi non lo ammette è complice 'Se si riterrà che non ci siano le condizioni per garantire… -