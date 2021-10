Si muovono in territorio negativo gli Eurolistini (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, anche se in recupero dai minimi di avvio seduta. Sul fronte macroeconomico, l’indice Zew tedesco è risultato in calo e inferiore alle attese a ottobre. Nel Regno Unito, continuano a scendere sussidi e tasso di disoccupazione, mentre i posti di lavoro vacanti raggiungono un nuovo record. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,156. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.758,2 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 80,54 dollari per barile. Scende lo spread, attestandosi a +105 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,89%. Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,48%, si muove ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, anche se in recupero dai minimi di avvio seduta. Sul fronte macroeconomico, l’indice Zew tedesco è risultato in calo e inferiore alle attese a ottobre. Nel Regno Unito, continuano a scendere sussidi e tasso di disoccupazione, mentre i posti di lavoro vacanti raggiungono un nuovo record. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,156. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.758,2 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 80,54 dollari per barile. Scende lo spread, attestandosi a +105 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,89%. Tra gli indici di Eurolandia sostanzialmente debole Francoforte, che registra una flessione dello 0,48%, si muove ...

